Almanya’da imalat sanayi PMI ocakta yükseldi

S&P Global, Almanya'nın ocak ayı nihai imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre Aralık 2022'de 47,1 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 0,2 puan artarak 47,3'e yükseldi.

Yeni siparişlerin düşmeye devam etmesine rağmen enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesinin etkisiyle endeks art arda yükselişini üçüncü aya taşıdı.

Yine de Almanya'nın imalat PMI'sinin temmuz ayından bu yana daralmayı gösteren, 50 puanın altında kalması dikkati çekti.

BEKLENTİ 47 PUANA GERİLEMESİYDİ

Beklenti ise endeksin 47 puana gerilemesi yönündeydi.

S&P Global Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sadece birkaç ay önce ekonomik görünümle ilgili ciddi endişeler taşıyan Alman imalatçılar, şimdi bu yıl büyüme beklentileri konusunda temkinli bir şekilde iyimserler. Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez üretimde düşüş yerine artış bekleyen daha fazla şirket var." ifadesini kullandı.

Almanya'da yıllık enflasyon ise düşen enerji fiyatları ve hükümetin hane halkı enerji faturalarını bir defaya mahsus ödemesi nedeniyle aralıkta düşüşünü art arda ikinci aya taşıyarak yüzde 7,9 olmuştu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.