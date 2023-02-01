Almanya Ekonomi Bakanı: Enerji fiyatlarında sert yükselişlerden kaçınılabiir

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, global piyasalarda enerji fiyatlarında yaşanan gerilemenin beklenen bir durum olmadığını söyledi.

Ancak Habeck, Almanya'nın kıştan doğal gaz depoları önemli oranda dolu çıkmayı başarması halinde, gaz fiyatlarında geçen yıl görülen fiyat artışlarından kaçınma şansı olmasını beklediklerini vurguladı.

Almanya'nın önümüzdeki yıllar için enerji tedarikinin, kömür yakıtlı santraller 2038 planından erken kapatılsalar bile, önümüzdeki yıllar için güvende olacağını da savundu.