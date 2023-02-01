Apara Ekonomi Almanya Ekonomi Bakanı: Enerji fiyatlarında sert yükselişlerden kaçınılabiir
Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:32

Almanya Ekonomi Bakanı: Enerji fiyatlarında sert yükselişlerden kaçınılabiir

Almanya Ekonomi Bakanı: Enerji fiyatlarında sert yükselişlerden kaçınılabiir

Enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan sert yükselişlerin tekrarlanmasından kaçınma şansının olduğunu söyleyen Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, "Enerji tedariki, önümüzdeki yıllar için güvende olacak" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, global piyasalarda enerji fiyatlarında yaşanan gerilemenin beklenen bir durum olmadığını söyledi.

Ancak Habeck, Almanya'nın kıştan doğal gaz depoları önemli oranda dolu çıkmayı başarması halinde, gaz fiyatlarında geçen yıl görülen fiyat artışlarından kaçınma şansı olmasını beklediklerini vurguladı.

Almanya'nın önümüzdeki yıllar için enerji tedarikinin, kömür yakıtlı santraller 2038 planından erken kapatılsalar bile, önümüzdeki yıllar için güvende olacağını da savundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Ekonomi Bakanı: Enerji fiyatlarında sert yükselişlerden kaçınılabiir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz