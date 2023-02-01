ABD’de mortgage başvuruları faizlerdeki gerilemeye rağmen geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 27 Ocak ile sona eren haftada yüzde 9,0 düşüşle 232,4 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 10,3 düşüşle 184,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,1 düşüşle 466,6 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,20'den yüzde 6,19'a indi. Böylece faizlerde düşüş üst üste 4'üncü haftaya taşındı. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada 39 baz puan gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre 241 baz puan artış görüldü.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,54'ten yüzde 5,50'ye, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,44'ten yüzde 5,38'e geriledi. Tek yükselen faiz olan 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise oran yüzde 5,92'den yüzde 5,99'a çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları ile 10 yıllık Hazine faizi arasındaki fark 2022 yılı başından bu yana anormal bir şekilde arttı. Bu farkın daralmasının, önümüzdeki aylarda mortgage oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Başvurulardaki gerileme hala dalgalı bir seyrin göstergesi." dedi.