AB ile Britanya anlaşmaya vardı

The Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği ve Britanya, Brexit sonrası Kuzey İrlanda konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak bir gümrük anlaşmasına vardılar.

AVRUPA BİRLİĞİ TAVİZ VERMEYİ DE KABUL ETTİ

Habere göre Avrupa Birliği, Avrupa Adalet Divanı'nın rolü konusunda taviz vermeyi de kabul etti.

Times'ın verdiği bilgiye göre Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'ya giden ürünler, mallar için rutin kontroller yapmaktan kaçınacak. AB ayrıca, Avrupa Adalet Divanı'nın Kuzey İrlanda konusunda ancak dava bölgedeki mahkemeler tarafından kendisine taşındığında karar verebilecek.

Britanya hükümetinden bir sözcü ise müzakerelerin devam ettiğini, nihai bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

The Times ise müzakereler sonucunda anlaşmanın tüm parametrelerinin belirlendiğini, anlaşmayı imzalayıp imzalamamaya Başbakan Sunak'ın karar vereceğini vurguladı.