Apara Ekonomi 7 aydır düşüşte! Avustralya'da konut değeri azaldı
Giriş Tarihi: 1.2.2023 08:59

7 aydır düşüşte! Avustralya'da konut değeri azaldı

7 aydır düşüşte! Avustralya’da konut değeri azaldı

Avustralya`da konut piyasası değerleri düşüşü üst üste 7`inci aya taşındı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, konut değer endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 geriledi. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş yedinci aya taşındı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 7,2 DÜŞTÜ

Konut değeri yıllık bazda yüzde 7,2 düşerken, son 3 aylık dönem için düşüş yüzde 3,2 oldu.

Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,2, Melbourne'da yüzde 1,1 gerilerken, başkent Canberra'da düşüş yüzde 1,0 oldu.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatlarını değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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7 aydır düşüşte! Avustralya'da konut değeri azaldı
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