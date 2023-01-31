Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gaz miktarı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Rus doğal gaz devi Gazprom'un Avrupa'ya boru hatları yolu ile sağladığı doğal gaz miktarı Ocak ayında Aralık ayına göre neredeyse yüzde 30 azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Rusya'nın Ukrayna ve TürkAkım boru hatları üzerinden Avrupa'ya sağladığı gaz miktarı Ocak ayında, Aralık ayındaki 2,5 milyar metreküpten 1,8 milyar metreküp seviyesine indi.

Entson ve Gazprom raporlarına göre Gazprom'un Ocak ayında Avrupa'ya günlük ortalama gaz sevkiyatı Aralık ayındaki 81,9 milyon metreküpten 58,1 milyon metreküp seviyesine indi.