Apara Ekonomi Japonya Maliye Bakanı: Enflasyon için yapılan açıklamayı gözden geçirmek için çok erken
Giriş Tarihi: 31.1.2023 09:35

Japonya Maliye Bakanı: Enflasyon için yapılan açıklamayı gözden geçirmek için çok erken

Japonya Maliye Bakanı: Enflasyon için yapılan açıklamayı gözden geçirmek için çok erken

Hükümet ile BOJ`un enflasyon için yaptıkları açıklamayı gözden geçirmek için çok erken olduğunu söyleyen Japonya Maliye Bakanı, "Yeni BOJ başkanına henüz karar verilmediği ortamda bu konuda yorumda bulunmak için çok erken. Hükümet ve BOJ ücretlerde büyümenin enflasyon hedefinin yakalanması için öneminin tamamen bilincindeler" dedi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümet ile BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefinin mümkün olan en çabuk şekilde başarılması çağrısını yaptıkları 2013'teki ortak açıklamanın gözden geçirilmesi için çok erken olduğunu söyledi.

Bakan Suzuki, ortak açıklamanın olası gözden geçirmesi için henüz bir takvimin belirlenmediğini vurguladı.

Ortak açıklamanın gözden geçirilmesi ihtiyacını sorulduğu Suzuki, "Yeni BOJ başkanına henüz karar verilmediği ortamda bu konuda yorumda bulunmak için çok erken. Hükümet ve BOJ ücretlerde büyümenin enflasyon hedefinin yakalanması için öneminin tamamen bilincindeler" dedi.

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Japonya Maliye Bakanı: Enflasyon için yapılan açıklamayı gözden geçirmek için çok erken
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