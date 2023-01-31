IMF, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

IMF, bugün yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme" raporunda Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken, 2023 ve 2024 için beklentilerini değiştirmedi.

Ekim ayında yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,0 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bugün yayınladığı Güncelleme'de ise Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 5,5 büyüdüğünü öngördü.

IMF, Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini ise yüzde 3,0 olarak korudu.