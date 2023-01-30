İngiltere’de iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

İngiltere ekonomisini saran karamsarlık, ekonomik aktivitenin azaldığına yönelik gelen işaretlere rağmen, ortadan kalkmaya başladı.

Tahmincilerin İngiltere ekonomisinin 2023'ün ilk yarısında resesyona girme yolunda ilerlediği yönündeki uyarılarına karşın, güven göstergeleri ekonominin durumu konusunda çelişen mesajlar gönderiyorlar.

Lloyds Banking Group tarafından hazırlanan aylık iş barometresine göre güven 5 puan artarak yüzde 22 seviyesine çıktı. Şirketlerin kendi fiyatlarının Aralık ayında görülen rekor seviyelerden yavaşlayacağı beklentileri ön plana çıktı.