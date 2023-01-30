EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu

AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, EYT ile ilgili düzenlemeleri de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sunduklarını açıkladı. Akbaşoğlu, AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan teklifin 4 maddeden oluştuğunu söyledi. Bugüne kadar verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini belirten Akbaşoğlu, "Bugün, tarihi bir gün. '5 adım atacağız' demiştik. 'Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız' demiştik. 5'inci adımı da bugün EYT ile atıyoruz" dedi.



'5 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR'



Akbaşoğlu, yürürlüğe girmesiyle düzenlemenin 2023'te ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağını, süreç içinde de 5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayarak "Öncelikli olarak 4 maddeden müteşekkil bir teklif; ikisi esasa ilişkin biri yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin. Sunduğumuz teklif; EYT'ye has, yalın, sade, uygulanabilirliği basit ve en genel en kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor. Bu konuda özellikle EYT platformları, yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuyla ilgili. EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster Bağ-Kur'lu isterse SSK'lı ister Emekli Sandığı hangi noktada olursa olsun. Emeklilikte yaşa takılma meselesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. Kimler için? 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsıyor" diye konuştu.



'İŞ YERLERİNE DESTEK PRİMİ VERİLECEK'

Düzenlemenin ikinci maddesiyle çalışma hayatının desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Akbaşoğlu, "Üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması; işçimizin de işvereninizin de iş yerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getiriyoruz. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 TL bir desteklemeyi hazinemiz, devletimiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor" dedi.



'ZORUNLU EMEKLİLİĞİ ORTADAN KALDIRIYORUZ'

AK Parti'li Akbaşoğlu, düzenleme ile ayrıca 'taşeron' olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçirilen yüz binlerce kişi için de dokunuşta bulunduklarını kaydederek "Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23'üncü ve 24'üncü maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçi kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz ve emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışanlar için ister emekli olabilme ister kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Bu konuda yüz binlerce insanımızın zorunlu emekliliğini de kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz" diye konuştu.



'HAFTAYA YASALAŞACAK'



Akbaşoğlu, EYT ile ilgili düzenlemenin takvimine ilişkin de "Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek. İster e-Devlet'ten ister bizzat sosyal güvenlik kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabilecekler. Maaşlar ise mart ayından itibaren ödenecek" dedi.



EYT'lilerin daha az maaş alacağı iddialarının da doğru olmadığını vurgulayan AK Parti'li Akbaşoğlu, "EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Daha az maaş alma söz konusu değil. Cumhurbaşkanı'mız paylaştı; emeklilikte en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında hiç kimse maaş almayacak. Herkes kendi durum ve primine göre mevcut mevzuata göre emekli maaşlarını alacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir" diye konuştu.