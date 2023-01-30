Çin Merkez Bankası’ndan yeni teşvik

Çin Merkez Bankası finans sektörünün yeşil teknolojileri ve lojistik sektörünü desteklemesi için geliştirdiği üç para politikası aracının süresini uzatma kararı aldı.

Pazar günü yapılan açıklamada karbon emisyonunu düşürmeyi amaçlayan firmalara sağlanan ucuz finansman imkanının 2024 sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Bu politika aracı ilk kez Kasım 2021'de açıklanmıştı. Banka temiz kömür kullanımına yönelik finansman aracını 2023 sonuna, lojistik sektörüne yönelik aracın ise haziran sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, açılan ekonomiyi desteklemek için likidite adımları atmaya devam ediyor. Banka ters repo kanalıyla 128 milyar yuan (18,8 milyar dolar) bir kaynağı piyasaya enjekte etti.