Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,52 azalışla 452,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 15.088 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 7.740 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalışla 7.063 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 9.037 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 26.369 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda yatay bir seyir izleyerek 1,0870 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı yeni haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.