Summers’tan Fed’e faiz çağrısı

Eski ABD Hazine Bakanı Summers Bloomberg'e verdiği mülakatta "Faiz artış sürecine bağlı kalmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Tabii artış ihtimali masadan tamamen de kalkmamalı" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de enflasyon bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Dün açıklanan veri, Fed'in favori enflasyon göstergesinde Aralık'ta yıllık artışın yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e gerilediğini gösterdi. Veriler, ekonominin yavaşladığına, kişisel harcamaların azaldığına da işaret ediyor.

Harvard Üniversitesi Profesörü olan Summers Fed'in ekonominin her 2 yöne de gidebileceğini dikkate alarak ekonomide maksimum esnekliği sürdürmesi gerektiğini dile getirerek "Çok çok sisli bir yolda ilerliyorlar" ifadesini kullandı. Summers Fed'in 1 Şubat'ta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor.