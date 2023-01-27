İspanya ekonomisi 2022’de yüzde 5,5 büyüdü

İspanyol Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülkenin 2022 yılı son çeyreği ve 2022 yılına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılı genelinde İspanya ekonomisi yüzde 5,5'lik büyüme oranı kaydetti.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) dördüncü çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ve 2021'in aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 büyüdü.

Kamu harcamaları yılın son çeyreğinde ekonomik büyümeye ivme katarak özel tüketimdeki daralmayı telafi etti ve İspanya'nın art arda yedinci çeyrek büyüme kaydetmesini sağladı.

Kovid-19 salgını sonrasında Ukrayna savaşının damgasını vurduğu belirsizlik ortamında büyüme oranının, 1973'ten bu yana en yüksek büyüme olduğu kaydedildi.

Büyümede iç talebin bir önceki yıla göre 2,4 puan düştüğü buna karşın dış talebin 2,3 puan arttığı belirtildi.

Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun yarattığı belirsizliğe rağmen, yurt içi talepteki yavaşlama karşısında, ekonomideki iyi seyrin 2022'de dış talebin gücüyle sürdürüldüğü ifade edildi.

İspanya ekonomisi, 2021'de de yüzde 5'lik büyüme kaydetmişti.