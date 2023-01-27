Bakır rallisi, Çin’de tatil nedeniyle dar işlem hacminde hız kesti

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.27'de yatay seyrederek 9.330 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat haftalık bazda, art arda beş haftalık kazanımlarının ardından sadece %0,1 yükseldi.

Çin piyasası, Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle bu hafta kapalı ve 30 Ocak'ta yeniden açılacak.

LME'de bakır, Çin'in katı Covid kısıtlamalarını kaldırmasının ardından ekonomik faaliyetlerin toparlanacağına dair umutların artmasıyla şimdiye kadar aylık bazda %11 arttı. Bu Nisan 2022'den bu yana en büyük aylık artış.

Şili Bakır Komisyonu dün 2023 fiyatları tahminini Aralık ayındaki 3,70 dolar/libreden 3,85 dolar/libreye yükseltti.

LME'de alüminyum %0,2 düştü, çinko %0,1, kalay %0,4 arttı.

LME'de kalay fiyatları bu ay şimdiye kadar %31 artarak aylık rekor yolunda ilerliyor. Kontrat, Kasım ayındaki %30'luk artışın ardından geçen ay %8 yükselmişti.