Apara Ekonomi AB Komisyonu Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı önerdi
Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:58

AB Komisyonu Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı önerdi

AB Komisyonu Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı önerdi

AB Komisyonu, Avrupa Birliği`nin Rusya`nın motorin gibi premium petrol ürünlerine 100 dolar/varil fiyat sınırı belirlemesini önerdi.

AB Komisyonu, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın motorin gibi premium petrol ürünlerine 100 dolar/varil fiyat sınırı belirlemesini önererek komisyonu, fuel oil gibi ürünleri için de fiyat sınırını 45 dolar/varil olarak teklif etti.

Fiyat sınırı teklifleri dün AB hükümetlerine gönderildi. AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi büyükelçileri bugün öğleden sonra bir araya gelerek bu teklifleri tartışacaklar.

Avrupa Birliği üyeleri, fiyat sınırlarının Rusya'dan petrol ürünlerine ithalatına yasağın başlayacağı 5 Şubat'tan önce belirlenmesi için çalışıyorlar.

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AB Komisyonu Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı önerdi
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