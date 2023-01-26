TCMB’nin karşı taraf olduğu KKM’lerde üst faiz sınırı kaldırılıyor

TCMB'den kur korumalı mevduatta kritik bir adım geldi.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda bankalarca açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. TCMB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı.

Son dönemde KKM'de büyüklüğün gerilediği görülüyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL'ye geriledi. Kasım ayında bu ürün 1,47 trilyon TL ile rekor kırmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ayrı bir düzenlemede de şirketlere KKM için uygulanan vergi istisnalarının kapsamı genişletilmişti.

Buna göre, şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak. Önceki uygulamada bu istisna şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsıyordu.