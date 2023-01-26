Apara Ekonomi Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi
Giriş Tarihi: 26.1.2023 10:48

Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi

Şirketlere KKM’de vergi istisnası kapsamı genişletildi

Şirketlerin KKM hesaplarına getirilen kurumlar vergisi istisnası 2022 yılı sonunu kapsayacak şekilde genişletildi

Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak. Önceki uygulamada bu istisna şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsıyordu.

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Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi
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