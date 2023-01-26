Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan kritik enflasyon ve büyüme mesajı!

2022'DE TURİZM CARİ DENGEYE KATKI SAĞLADI

2022 yılında turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir.

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YAVAŞLAMA VAR

Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir.

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz.

Aylık enflasyon tarihi ortalamalara yakınsıyor. Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir.

2022'DE KOBİLERİN KREDİ KULLANIMI 7 KAT ARTTI

2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır. İhracat kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı.

MB ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

TCMB Başkanı Kavcıoğlu 2023 ve 2024 yılı enflasyon tahmini için açıklamada bulundu. Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %17,8-26,9 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME İÇİN EKONOMİ MODELİ UYGULANIYOR"

Kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen liralaşma hedefimizin başarıya ulaşması için güçlü ve kararlı adımlar atıyoruz. Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devam için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir gelişimi öngören Türkiye Ekonomik Modeli uygulanmaktadır.

2022 yılı içerisinde tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur.

Liralaşma Stratejisi kapsamında, politika faiziyle birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin araçlar bütüncül bir anlayışla en etkin şekilde kullanılmıştır.

Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırım destekleyici, cari fazla kapasitesini artırımı politikalar uygulanmıştır.

LİRALAŞMA STRATEJİSİ VURGUSU

Hedefli kredi anlayışı çerçevesinde TL kredilerde, firma ve özellikle KOBİ'ler lehine giderek artan bir kredi hacmi oluşması sağlanmıştır.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde hanehalkı, firma ve bankacılık kesiminin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirasının payının artırılması ve finansal sistemin Türk lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşması desteklenmektedir.

Enflasyonun, tahminler doğrultusunda 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedefi gerçekleştirilecektir.

2023 yılında, temel amaç olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak tüm araçlar en etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

MERKEZ BANKASI'NIN 2023-2024 YILI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), enflasyon beklentilerinde değişikliği gitmedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği ve 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi de bu yıl sonu için yüzde 22,3, gelecek yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

Kavcoğlu, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2023 yılı sonunda yüzde 17,8 ile yüzde 26,9 aralığında (orta noktası yüzde 22,3), 2024 yılı sonunda yüzde 4,0 ile yüzde 13,7 aralığında (orta noktası yüzde 8,8) gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.

2025 yılı için ise enflasyon tahmini yüzde 5 oldu.