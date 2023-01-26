ABD’de yeni konut satışları 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 artarak 616 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden yeni konut satışlarının bu dönemde 617 bin olması öngörülüyordu.

Artışını üçüncü aya taşıyan yeni konut satışları, geçen yıl kasımda da yüzde 0,7 artarak 602 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,6'lık azalış kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları 2022 yılı genelinde ise yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatları nedeniyle yüzde 16,4 azaldı.

Ülkede geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7,8 artarak 442 bin 100 dolara yükseldi.

Analistler, ABD'de yeni konut satışlarının mortgage (konut kredisi) faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesiyle art arda üçüncü ayda artış kaydettiğini, bu durumun agresif faiz artışlarından zarar gören konut piyasasının istikrar kazanmaya başladığına dair umut verici olduğunu belirtti.