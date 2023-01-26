Apara Ekonomi ABD'de doğalgaz fiyatları ılımlı geçen kışın etkisiyle düştü
Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:49

ABD'de doğalgaz fiyatları ılımlı geçen kışın etkisiyle düştü

ABD’de doğalgaz fiyatları ılımlı geçen kışın etkisiyle düştü

ABD`de vadeli doğal gaz fiyatı, ılımlı geçen kışın etkisiyle Mayıs 2021`den bu yana ilk kez 3 dolar seviyesinin altına indi.

Şubat teslimi doğal gaz fiyatı New York'ta 2,919 dolar/milyon BTU seviyesini gördü.

Doğal gaz fiyatı, kış aylarında talebin karşılanamayacağı korkuları ile Ağustos ayında 14 yılın zirvesi olan 10,03 dolara kadar çıkmıştı.

Fiyatların gerilemesinde, ABD ve Avrupa'nın kış öncesinde doğal gaz depolarını başarılı şekilde doldurmaları ve Kuzey Yarımküre'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin talebi düşürmesi etkili oldu.

Bunun yanı sıra ABD'de Teksas eyaletinde büyük bir LNG tesisin beklenenden uzun süre kapalı kalmasının gaz ihracatını azaltması ve gazın yurt içi piyasaya verilmesi de fiyatları aşağı çekti.

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ABD'de doğalgaz fiyatları ılımlı geçen kışın etkisiyle düştü
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