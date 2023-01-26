Apara Ekonomi ABD ekonomisi 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
Giriş Tarihi: 26.1.2023 19:22

ABD ekonomisi 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, 2022 yılının 4. çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH 2022 yılının 4. çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 arttı. Bloomberg'in gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekonominin 4. çeyrekte yüzde 2,6 büyümesi yönünde öngörüde bulunmuştu.

Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan kişisel tüketim ise yüzde 2,1 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Geçen yılın ilk yarısında art arda iki çeyrekte yaşanan daralma, resesyon endişelerini artırmıştı.

Analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde büyüme hızını koruduğunu ancak yüksek faiz oranlarının talebi azalmasıyla bu yılın sonuna doğru büyüme ivmesinin önemli ölçüde yavaşlamasının beklendiğini belirtti.

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ABD ekonomisi 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
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