İngiltere Merkez Bankası’ndan para politikasında dönüş beklentisi

Piyasalarda Ağustos ayından beri ilk kez BOE'den 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Faiz artışlarının kısa vadede devam etmesi ve faiz oranlarının yaz aylarına kadar da yüzde 4,5 ile zirve yapması bekleniyor.

Bu tahmin, ülkede enflasyonun yavaşladığını, ekonomi büyümenin de duraksadığını gösteren verilerin ardından geldi. İngiltere'de politika faizi şu anda yüzde 3,5 ile 10 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesinde.

Jefferies Stratejisti Mohit Kumar Avrupa ekonomisi için daha olumlu olduklarını, İngiltere için ise hala olumsuz görüşte olduklarını bildirdi.

Ekonomistler, BOE'nin faiz indiriminde benzer ülkelere kıyasla daha yavaş olacağını belirtirken bazıları ise yapışkan enflasyon nedeniyle farklı görüşte.

Societe Generale Stratejisti Kenneth Broux enflasyonun aşağı yönlü patikada olduğunu belirterek "Eğer resesyon ihtimali varsa bankanın yıl sonuna kadar faiz indirimine başlamaması için bir neden yok" diye konuştu. Piyasalarda bankanın gelecek toplanıda 50 baz puan faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

HSBC Holdings Faiz Stratejisti Daniela Russell ise yetkililerin birkaç ay sonra faiz indirimi gerekeceğini varsayması durumunda haftaya 25 baz puanlık artışla devam edebileceğini söyledi. Uzman, "50 baz puanla devam ederlerse de sonrasında duraksayabilirler" ifadesini kullandı.