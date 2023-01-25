Elektrikte tavan fiyatı Almanya’ya maliyeti büyük oldu

Almanya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Florian Toncar'ın Bundestag'ın bütçe komitesine gönderdiği mektuba göre, Alman hükümetinin hane halkları ve şirketleri hızla yükselen enerji fiyatları karşısında uygulamaya koyduğu elektrik tavan fiyatı uygulamasının Mayıs'a kadar maliyeti 14,5 milyar euro olacak.

Toncar'ın mektubuna göre, Şubat ve Mart aylarında aktarım ağlarının maliyetlerine sağlanacak sübvansiyonlar için 2,14 milyar euro gerekli olacak.

Alman hükümeti bu ay yürürlüğe giren elektrik fiyat sınırını 2024 Nisan ayına kadar uygulayacak. Tavan fiyat uygulamasının finansmanı hane halkları ve sanayi sektörünü korumak için oluşturulan 200 milyar euroluk paketten karşılanacak. Harcama planı bugün Bundestag Bütçe Komitesi'nde oylanacak.