Apara Ekonomi ECB üyesi Panetta: Faiz artışlarına garanti verilmemeli
Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:22

ECB üyesi Panetta: Faiz artışlarına garanti verilmemeli

ECB üyesi Panetta: Faiz artışlarına garanti verilmemeli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, ECB`nin Şubat ayından sonrası için herhangi bir spesifik faiz artırımı için taahhütte bulunmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetelerinden biri olan Handelsblatt'a yaptığı açıklamada özellikle enflasyon konusunda ihtiyatlı iyimser olmak için nedenler bulunduğu ortamda ECB'nin faiz artırımı taahhüdünde bulunmaması gerektiğini savunarak, "Ekonomide çok fazla belirsizliğin bulunduğu ortamda şartsız şekilde spesifik bir politika rotasına yönelik taahhütte bulunulmamalı. Şubat sonrası için ekonomik görünüm ile ilişkisiz bir yönlendirme verilere bağlı yaklaşımımızdan ayrılmak olur" dedi.

Panetta, politika yapıcıların enflasyonun, ücretlerin, enerji fiyatlarının ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, küresel ekonominin performansının gelişimini değerlendirerek nihai kararlarını oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

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ECB üyesi Panetta: Faiz artışlarına garanti verilmemeli
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