Çin’de 2022’de fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı

Çin'de petrol, doğal gaz, kömür çıktıları ve elektrik üretimi 2022'de önceki yıla göre artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kömür üretimi 2022'de yüzde 9 artışla 4,5 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde kömür ithalatı ise yüzde 9,2 azalarak 290 milyon tona geriledi.

Ham petrol üretimi, önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 204,7 milyon tona çıkarken, petrol ithalatı yüzde 0,9 azalarak 508,3 milyon tona düştü.

Doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 217,8 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise yüzde 9,9 azalarak 109,25 milyon tona indi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ ARTTI

Elektrik üretimi de 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 8,4 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Çin Elektrik Konseyinin verilerine göre, elektrik tüketimi yüzde 3,6 artışla 8,6 trilyon kilovatsaate çıktı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 10,4, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 1,2 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,4 arttı.

Söz konusu dönemde hane halkı elektrik tüketimi de yıllık yüzde 13,8 artış kaydetti.