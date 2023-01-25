Almanya’da iş dünyası güveninde iyileşme sürdü

Almanya'da iş dünyası güveni resesyon endişelerindeki azalmayla iyileşti.

IFO beklentiler endeksi Ocak ayında 83,2'den 86,4'e yükseldi. Beklenti 85,3'tü. IFO iş dünyası endeksi Ocak'ta 90,2'ye yükseldi. Aralık'ta endeks 88,6 değerini almıştı. Böylece 4. ayda da iyileşme devam etti.

Cari koşullar endeksi 94,4'ten 94,1'e düştü.

IFO Başkanı Clemens Fuest Alman ekonomisinin yeni yıla 'güven'le başladığını belirtti. Beklentiden iyi gelen rakam, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine yönelik kısa vadeli görünümün iyileştiği sinyali verdi.

Berlin hükümetinin bu sene Almanya'nın yüzde 0,2 büyüyeceği tahminini paylaşması bekleniyor. Ekim ayında yüzde 0,4 daralma öngörülmüştü.