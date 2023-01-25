Altın fiyatları 2022 yılını Fed ve faiz artırımları odaklı baskı altında geçirdi. Yılın son aylarında para politikasında yeni sinyallerin gelmesiyle beraber altın için yükseliş trendini beraberinde getirdi. Altın Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?
Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre, ons altın Kasım ayı Fed faiz kararı sonrası 1615 dolar dip seviyesinden yönünü yukarı kırdı. Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı sinyallerinin gelmesi para politikasında yeni dönemi işaret etti. Bu durum piyasalarda likidite kısıntısında yavaşlama olacağı beklentisini artırarak altın fiyatları için destek oldu.
ONS ALTIN YENİ HAFTADA 9 AYIN ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Kasım ayı başında 1615 dolar dip seviyesinden ons altın kademe kademe yükselişini güçlendirerek 2023 yılına hızlı girdi ve 1900 dolar psikolojik bandını kırdı. Yeni haftada ons altın 1944 dolar düzeyini test ederek 9 ayın zirvesini tazeledi. Bu iki seviye dikkate alındığında; ons altındaki prim yüzde 20'ye dayandı.
GRAM ALTIN ONS RÜZGARI İLE PEŞ PEŞE REKORLAR KIRDI
Kasım başında 974 TL düzeyinde dip yapan altın gram fiyatı ise ons ile beraber yönünü yukarı kırdı. Aralık sonu itibarıyla gram altın hemen hemen her geçen hafta yeni bir rekora imza attı. Önce 1100 TL psikolojik bandını aşan altın gram fiyatı yeni haftada 1174 TL ile tarihi zirve seviyesini tazeledi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
2023 ALTIN YILI MI?
Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in para politikaları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunurken, "2023 altın yılı mı olacak" sorusunu yanıtladı. İşte Ergezen'in o açıklamaları:
2022 yılı genel olarak faiz artırımları ile geçti. Buda dolar endeksinin yükselmesine altın ve kıymetli metallerde değer kayıplarına yol açtı. 2023 yılında tersi bir senaryo görüyoruz. Faiz artırımlarının yavaşlayarak duracağı beklentisi hakim oldu. Dolar endeksinde bir gerileme var. Bu durum altın fiyatları için yükselişi beraberinde getiriyor.
2023 yılı altın için 2022 yılına göre daha bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi yine faiz artırımlarının duracağı ve dolar endeksinin yıl boyunca baskı altında olduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. Altın için yükselişini destekleyen bir durum bu.
ALTIN ÇOK HIZLI YÜKSELDİ
Ekim ayından sonra ons altın tarafında düşüş tarafında pozisyon alan yatırımcıların bu pozisyonlarını kapatmasıyla beraber hızlı bir yükselişi gördük. 1620 dolardan hızlı bir şekilde 1800 dolarlı seviyelere geldik. Fed'in politikaları netleşince fonların ilgisi arttı ve ons altın bu kez 1920 dolarları aştı.
Altın için tabi bu fiyatlamalar çok hızlı oldu. Yılın başında ons altının biraz daha dengeli gitmesi beklenirdi. Faiz artırımlarının yavaşlayıp duracağı beklentisi altın fiyatları için hızlı yükselişi getirdi. Yatırımcıların aklında şu var artık: Peki faiz indirimleri başlayınca ne olur?
ALTIN FİYATLARI İÇİN ZİRVENİN ANAHTARI 1.868 DOLAR SEVİYESİ
Bu anlamda altın fiyatları için 2023 yılının ilk yarısı bundan sonraki süreçte dengeli geçebilir. Yılın ikinci yarısında resesyon endişelerinin zayıfladığı, faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi ons altını 2070 zirve seviyelerine hatta onun üstüne de taşıyabilir. Buradaki asıl kritik olan soru eğer altın fiyatlarında bir geri çekilme olur mu bir dengelenme olur mu?
Eğer ons altın tarafında 1868 dolar düzeyinin altına sarkma görmezsek; 2023 yılında zirve seviyelerinin aşılacağı konusunu konuşmaya başlayabiliriz.