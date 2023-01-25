2023 ALTIN YILI MI?

Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in para politikaları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunurken, "2023 altın yılı mı olacak" sorusunu yanıtladı. İşte Ergezen'in o açıklamaları:

2022 yılı genel olarak faiz artırımları ile geçti. Buda dolar endeksinin yükselmesine altın ve kıymetli metallerde değer kayıplarına yol açtı. 2023 yılında tersi bir senaryo görüyoruz. Faiz artırımlarının yavaşlayarak duracağı beklentisi hakim oldu. Dolar endeksinde bir gerileme var. Bu durum altın fiyatları için yükselişi beraberinde getiriyor.

2023 yılı altın için 2022 yılına göre daha bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi yine faiz artırımlarının duracağı ve dolar endeksinin yıl boyunca baskı altında olduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. Altın için yükselişini destekleyen bir durum bu.