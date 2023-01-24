İngiltere çelik endüstrisi için karbon sınır vergisini önerecek

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, British Steel ve Tata Steel UK'nın daha düşük çevre standartlarına veya daha düşük işletme maliyetlerine sahip bölgelerdeki rakiplere karşı oyun alanlarının eşitlemenin yolları üzerinde danışmalarda bulunulmasını kabul etti.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, seçeneklerden biri, AB tarafından geçen yıl üzerinde anlaşmaya varılana benzer bir karbon sınır ayarlama mekanizmasının uygulamaya konması olacak ve ithalatçılar yabancı çeliğin karbon emisyonlarının maliyetini karşılamaya zorlanacaklar.

Hükümet daha önce böyle bir mekanizmanın getirilmesi konusunda istişare edeceğinin sinyalini vermişti, ancak bunu özel olarak sektöre yönelik vergi mükellefi desteğiyle ilişkilendirmemişti.

Kaynaklar, Maliye Bakanı Hunt'ın ayrıca, çelik sektörüne Hazine'nin bu ayın başında açıkladığı elektrik faturalarısı desteğinin ötesinde yardım sunmayı kabul ettiğini de ifade ettiler. Yardım, Birleşik Krallık'taki çelik üreticilerinin Avrupalı rakipleri ile karşı karşıya kaldıkları elektrik fiyatı eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olacak şekilde bir dizi mevcut vergi için telafi içerecek.

Bakanlar, paketin İngiltere'nin kalan dört yüksek fırınını birlikte işleten iki şirketi daha az karbon yoğun elektrik ark ocaklarına yatırım yapmaya teşvik etmeye yeterli olacağını umuyorlar. Bunlar, İngiltere'nin ürettiği büyük miktardaki hurda çeliği geri dönüştürecek ve yenilenebilir kaynaklardan elektrikle çalıştırılabilecekler.