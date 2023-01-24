Apara Ekonomi Goldman Sachs'dan 2023 emtia fiyatları hakkında değerlendirme
Giriş Tarihi: 24.1.2023 09:54 Son Güncelleme: 24.1.2023 09:54

Goldman Sachs'dan 2023 emtia fiyatları hakkında değerlendirme

Goldman Sachs’dan 2023 emtia fiyatları hakkında değerlendirme

Goldman Sachs analistleri, emtiaların 2023 yılında da diğer varlık sınıflarının üzerinde getiri sağlamalarının beklendiğini, küresel makroekonomik ortamda temel değişiklikler ve düşük stokların emtiaların "yüksek toplam getiriler" üretmelerini sağlayacağının öngörüldüğünü bildirdiler.

Gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde S&P GSCI Emtia Endeksi'nde yüzde 9,9, yüzde 17,3 ve yüzde 31,2 getiri tahmin eden Goldman Sachs analistleri, 12 aylık dönemde enerjiden yüzde 46,9, endüstriyel metallerden yüzde 29,67 ve de kıymetli metallerden yüzde 5,7 artış beklediklerini vurguladılar.

Analistler, "Petrol piyasaları Rusya'nın üretiminin düştüğü bir dönemde talepte beklenen artışı fiyatlamıyor. Çin'in yeniden açılması oyunu değiştirici bir gelişme. Petrol, rafine petrol ürünleri, LNG ve soya fasulyesi gibi emtialar Çin'in talebinden faydalanacaklar" değerlendirmesini yaptılar.

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Goldman Sachs'dan 2023 emtia fiyatları hakkında değerlendirme
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