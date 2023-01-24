ECB Başkanı Lagarde’dan şahin mesajlar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için gerekli her türlü adımı atacaklarını belirtti ve gelecek toplantılarda "kayda değer" faiz artışlarının yolda olduğu sinyalini verdi.

Pazartesi akşamı Almanya'da konuşan Lagarde, borçlanma maliyetlerinin yeterli ölçüde kısıtlayıcı seviyelere ulaşana kadar istikrarlı şekilde yükseltilmesi gerekeceğini ve ihtiyaç duyulduğu süre boyunca bu seviyelerde kalacağını söyledi.

"Enflasyonun zamanında hedefimize dönmesini sağlamak için mevcut politikamızı sürdüreceğiz" diyen Lagarde, "ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerindeki enflasyon oranlarının ekonomide yerleşik hale gelmemesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ECB YETKİLİLERİNDEN FARKLI TONDA MESAJLAR

Dün açıklamalarda bulunan ECB üyelerinden Boris Vujcic 50 baz puanlık faiz artışlarının hala uygun olduğunu belirtirken, Yannis Stournaras ekonomideki yavaşlamaya işaret etti ve daha kademeli adımlar atılması çağrısında bulundu. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu belirtti. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel da ECB'nin ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu hedefe döndürebileceğine inandığını ifade etti.