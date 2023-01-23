Shirai: BOJ, devlet tahvili alımını daha esnek yapmalı

Adı, BOJ'da boşalacak 2 başkan yardımcılığı koltuğundan birine oturabilecek isimler arasında geçen Shirai, "Ben BOJ'un faiz artırması gerektiğini söylemiyorum, ancak tahvil alımlarını daha esnek şekilde yapmak için alan var" diye konuştu.

Shirai daha önce de cari teşviklerin gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğunu, bu şekilde BOJ'un faiz oranlarını daha esnek şekilde ayarlayabileceğini ifade etmişti.

"BOJ tahvil piyasasında tek olmak yerine, diğer yatırımcıların da tahvil piyasasında alım-satım yapmalarına imkan vermeli. Bu şoklara karşı dayanıklılığı artırır. Eğer kurumsal yatırımcılar getiri elde ederler ise, Japonya'nın finansal merkezi canlanır" diye konuşan Shirai, Japon ekonomisinin bu yıl yurt içi tüketimin, sağlam sermaye harcamalarının ve hizmet sektöründe talep artışının öncülüğünde daha güçlü şekilde büyüyeceğini öngördüğünü de vurguladı.