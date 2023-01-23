Apara Ekonomi ECB üyesi Holzmann: 50 baz puanlık faiz artırım hızını bir süre devam ettirmeliyiz
Giriş Tarihi: 23.1.2023 09:46

ECB üyesi Holzmann: 50 baz puanlık faiz artırım hızını bir süre devam ettirmeliyiz

ECB üyesi Holzmann: 50 baz puanlık faiz artırım hızını bir süre devam ettirmeliyiz

Avrupa Merkez Bankası (EBC) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB`nin 75 baz puandan 50 baz puana indirdiği faiz artırım hızını bir süre devam ettirmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Avusturya'da yayınlanan Die Presse gazetesine konuşan Holzmann, ECB'den 2023 yılın ilk yarısında en azından 2 kez 50 baz puanlık artırım beklediğini vurguladı.

Holzmann demecinde, fiyatlardaki büyümeni yavaşlamasından sonuçlar çıkarmak konusunda politika yapıcıların aceleci davranmamaları gerektiğini belirtti ve çekirdek enflasyonun takip edilmesini tavsiye ederek, "Eğer çekirdek enflasyon açık bir şekilde aşağı gelmiyor ise, para politikasını daha sınırlayıcı bölgeye doğru hareket ettirmek zorundayız" diye konuştu.

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ECB üyesi Holzmann: 50 baz puanlık faiz artırım hızını bir süre devam ettirmeliyiz
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