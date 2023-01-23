ECB üyesi Holzmann: 50 baz puanlık faiz artırım hızını bir süre devam ettirmeliyiz

Avusturya'da yayınlanan Die Presse gazetesine konuşan Holzmann, ECB'den 2023 yılın ilk yarısında en azından 2 kez 50 baz puanlık artırım beklediğini vurguladı.

Holzmann demecinde, fiyatlardaki büyümeni yavaşlamasından sonuçlar çıkarmak konusunda politika yapıcıların aceleci davranmamaları gerektiğini belirtti ve çekirdek enflasyonun takip edilmesini tavsiye ederek, "Eğer çekirdek enflasyon açık bir şekilde aşağı gelmiyor ise, para politikasını daha sınırlayıcı bölgeye doğru hareket ettirmek zorundayız" diye konuştu.