Credit Suisse, Euro Bölgesi için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Credit Suisse ekonomisti Veronika Roharova yaptığı değerlendirmede, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde -0,1'den yüzde 0,5'e, 2024 beklentisini de yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e çıkardıklarını belirtti.

"Yukarı yönlü revizyonlar 2022'nin ikinci yarısındaki şaşırtıcı büyüme dayanıklılığını, düşük petrol ve gaz fiyatlarını ve Çin'in beklenenden daha hızlı yeniden açılmasını yansıtıyor" diye konuşan Raharova, bununla birlikte Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin gelecek global finansal şartlarda devam eden sıkılaştırmanın etkisiyle 12-18 ayda bastırılmış olmaya devam edeceğini vurguladı.