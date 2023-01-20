Apara Ekonomi İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı
Giriş Tarihi: 20.1.2023 10:39

İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı

İngiltere’de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı

İngiltere`de tüketici güveni 3 aydır ilk kez düştü. Ocak ayında tüketici güven endeksi son 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler, Aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyorlardı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmadan hesaplanan GfK tüketici güven endeksi genelde Ocak aylarında yükseliş gösteriyordu.

Güven endeksi için ankete 3-12 Ocak tarihlerinde 2000 kişinin katıldı.

Ocak ayında kişisel finansal durumlarının gelecek 12 ayda daha iyi olacağına inananlar ile daha kötü bekleyenler arasında denge Aralık ayındaki -29'dan -27'ye toparlandı.

Gelecek 12 ayda ekonomik durumun daha iyi olacağına inananlar ile daha iyi olmayacağını düşünenler arasında denge ise -53'den -54'e çıktı.

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İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı
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