Philadelphia Fed Başkanı Harker: Faizlerin tek seferde 75 baz puan artırıldığı dönem geride kaldı

Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına hazırNewark'ta düzenlenen bir toplantıda konuşan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonun kontrol altına alınması için Fed'in hedefinin ekonomiyi ılımlı şekilde yavaşlatmak ve talebi arz ile daha paralel seviyeye getirmek olduğunu söyledi.

FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Harker, gösterge faiz oranını yüzde 4,25-4,50 seviyesini ötesine yükseltmeye hazır olduklarını da vurguladı.

Harker, "Faiz oranlarının bu yıl birkaç kez artırılmasını bekliyorum, bununla birlikte, benim fikrime göre, faizlerin tek seferde 75 baz puan artırıldığı dönem kesinlikle geride kaldı. 25 baz puan artırım uygun olacak" diye konuştu.

Fed'in faizi yüzde 5'in üzerine çıkarmasını beklediğini de ifade eden Harker, "Faiz artırımlarının duracağı nokta konusunda belirsizlik, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması gereğinin nedeni" dedi.