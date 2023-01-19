Mester: Faiz oranı yüzde 5’in üzerine çıkmalı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu hedefe getirmek için faiz oranını yüzde 5,00-5,25 aralığının "biraz" üzerine çıkarması gerektiğini savundu.

Ancak Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 31 Ocak'ta başlayacak ve 1 Şubat'ta sona erecek FOMC toplantısında kaç baz puanlık bir faiz artırımı yapılmasını tercih ettiği konusunda bilgi vermedi.

"Henüz yüzde 5 seviyesinde değiliz, ekonomi için benim projeksiyonların dikkate alındığını olmamız gerektiğini düşündüğün yüzde 5'in üzerinde değiliz" diye konuşan Mester, "Faiz artırımlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve FOMC toplantısında ne kadar faiz artıracağımızı tartışacağız" dedi.

Fed gecelik borç verme faiz oranı hali hazırda yüzde 4,25-4,50 seviyesinde.