Japonya’da yabancı ziyaretçi sayısı 2022’de yaklaşık 15 kat arttı

Japonya Turizm Ajansı, ülkeyi geçen yıl 245 bin 900, bu yıl ise 3,83 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu yıl Japonya'ya giren turist sayısında, önceki yıla göre yaklaşık 15 kat artış oldu.

Bu artışta Japon hükümetinin, Ekim 2022'de Kovid-19 kaynaklı sınır kapısı önlemlerini kaldırmasının etkili olduğu kaydedildi.

Önlemlerin kalktığı dönemde, sadece Aralık 2022'de 1,37 milyon yabancı ziyaretçi Japonya'ya girdi.

Yıl içinde Güney Kore'den 1 milyon, Tayvan'dan 331 bin 100, ABD'den 323 bin 500 ve Vietnam'dan 284 bin 100 yabancı ziyaretçi ülkeye girdi.

Buna karşın 2019 yılında Japonya'ya 31,8 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti.

Söz konusu rakam, şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak kayda geçmişti.