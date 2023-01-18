Apara Ekonomi Japon imalatçıların ekonomiye güveni 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:32 Son Güncelleme: 18.1.2023 09:32

Japon imalatçıların ekonomiye güveni 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Japon imalatçıların ekonomiye güveni 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güveni, küresel ekonomiye yönelik endişeler ve artan yaşam maliyetlerinin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren güven araştırmasına göre, Ocak ayında büyük imalatçılar güven endeksi Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan -6'ya düştü. Endeks Aralık ayında +8 seviyesindeydi.

Ocak ayında imalat sektörünün en karamsarları otomotiv, elektronik ve tekstil imalatçıları oldu.

Aralık ayında 3 yılın en yüksek seviyesi olan +25'e yükselen imalat dışı sektör güven endeksi de Ocak ayında +20 seviyesine geriledi.

Nisan ayında imalat sektörü güven endeksinin +6'ya toparlanması, hizmetler sektörü güven endeksinin ise +15'e düşeceği tahmin edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japon imalatçıların ekonomiye güveni 2,5 yılın en düşük seviyesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz