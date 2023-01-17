1974’ten bu yana en düşük seviye! Yeni Zelanda’da iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

Yeni Zelanda'da iş dünyasının ekonomiye olan güveni, yüksek faiz oranlarının ve zayıf talebin beklenenden daha keskin bir yavaşlama korkusunu beraberlerin getirmelerinin etsiyle 1970'lerden bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yeni Zelanda Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anketti, şirketlerin net yüzde 70'i gelecek 12 ayda ekonominin kötüleşmesini beklediklerini ifade ettiler. Bu, 1974'ten bu yana görülen en yüksek oran oldu.

2023 yılının ilk 3 ayı için şirketlerin net yüzde 33'ü daha zayıf ticaret beklediklerini ortaya koydular.

Ankete katılan şirketlerin nette yüzde 68'i nitelikli personel bulmakta zorlandıklarını da ifade ettiler.