TÜİK 2022 yılı Tarım-ÜFE verisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,90 artış gerçekleşti.

YILLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 82,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 91,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 309,17 ile turunçgiller ve yüzde 191,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aralık 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında azalış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.