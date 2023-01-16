DBRS, İngiltere’nin kredi notunu düşürdü

Kanada merkezli kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, siyasi belirsizlikler nedeniyle İngiltere'nin kredi notunu düşürdü.



DBRS'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA(High)" seviyesinden "AA"ya çekildi. Kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu "R-1(High)" olarak teyit edildi.

DBRS, İngiltere'nin politika öngörülebilirliğinin azaldığını, geçmişe göre daha az tahmin edilebilir hale geldiğini, ekonomik zorluklarla birleşen siyasi bölünmelerin, özellikle 2022 yılı Eylül'den bu yana hükümette değişikliklere ve ekonomi politikalarında hızlı dönüşümlere yol açtığını belirtti.

DBRS, not indiriminin, siyasi ortamdaki yapı taşlarındaki bozulmayı yansıttığını kaydetti.



Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.