AB gaz fiyatları 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Şubat vadeli kontrat bugün en son 6,62 EUR düşüşle 58,20 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 57,59 EUR/MWh'lik işlemi ile 10 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinden satış yaptı.

İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri en son 21,04 p düşüşle 141,50 p/th düzeyinden işlem gördü ve son 13 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da gelecek iki hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,7 °C üzerinde seyredecek.

için en son hava durumu tahminleri, bu hafta daha soğuk bir dönemin ardından önümüzdeki iki hafta

Piyasa katılımcıları, gaz piyasasında düşüşün devam edebileceğini söylüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure-GIE) verilerine göre, Avrupa depolama sahaları en son %81,7 dolulukta kaydedildi.