ECB üyesi Stournaras: Enflasyonun yüzde 2 hedefi kesinleşinceye kadar faizler artacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine doğru gerilediği kesinleşene kadar faizlerin artmaya devam edeceğini söyledi.

Yunanistan MB çalışanlarına bir mektup gönderen Stournaras, "ECB faiz oranlarının, enflasyonist baskılarda azalmanın yüzde 2 hedefine orta vadede yaklaştığı yönünde son dönemde görülen işaretler kesinlik kazanana kadar daha da artması bekleniyor" dedi.

Stournaras, şu anda enflasyonu yüzde 2 hedefinden uzaklaştıracak fiyat-ücret sarmalı bulunmadığını belirtirken, "Bu bize faiz artırımlarının derin bir resesyona neden olmayacağı anti-enflasylonist politikaya devam etmek için cesaret veriyor" dedi.