Apara Ekonomi ECB üyesi Stournaras: Enflasyonun yüzde 2 hedefi kesinleşinceye kadar faizler artacak
Giriş Tarihi: 13.1.2023 08:58

ECB üyesi Stournaras: Enflasyonun yüzde 2 hedefi kesinleşinceye kadar faizler artacak

ECB üyesi Stournaras: Enflasyonun yüzde 2 hedefi kesinleşinceye kadar faizler artacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB faiz oranlarının yüzde 2 hedefine yaklaştığı yönünde görülen işaretler kesinlik kazanana kadar daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine doğru gerilediği kesinleşene kadar faizlerin artmaya devam edeceğini söyledi.

Yunanistan MB çalışanlarına bir mektup gönderen Stournaras, "ECB faiz oranlarının, enflasyonist baskılarda azalmanın yüzde 2 hedefine orta vadede yaklaştığı yönünde son dönemde görülen işaretler kesinlik kazanana kadar daha da artması bekleniyor" dedi.

Stournaras, şu anda enflasyonu yüzde 2 hedefinden uzaklaştıracak fiyat-ücret sarmalı bulunmadığını belirtirken, "Bu bize faiz artırımlarının derin bir resesyona neden olmayacağı anti-enflasylonist politikaya devam etmek için cesaret veriyor" dedi.

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ECB üyesi Stournaras: Enflasyonun yüzde 2 hedefi kesinleşinceye kadar faizler artacak
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