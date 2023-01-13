Asya borsaları yükselişte

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, ilk işlem saatinde yüzde 0,28 arttı. Anakara Çin'in Shanghai Composite yüzde 0,27 ve Shenzhen Component yüzde 0,31 yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,81 yükseldi. Kospi yüzde 0,86 yükseldi ve Kosdaq yatay işlem gördü. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0,69 arttı.

Genel trendi tersine çeviren yüzde 1,26 düşüşle Japon Nikkei 225 oldu. Topix yüzde 0.35 düştü.

Çin, günün ilerleyen saatlerinde Aralık ayı ticaret verilerini yayınlayacak.

ABD'de bir gecede, önemli hisse senedi endeksleri ABD'deki en son tüketici fiyat endeksi verisinin ardından yükselişle kapandı. Endeks Aralık ayında yüzde 0,1 düşerek Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü işaret ediyor.