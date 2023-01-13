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Giriş Tarihi: 13.1.2023 09:18 Son Güncelleme: 13.1.2023 09:18

Asya borsaları yükselişte

Asya borsaları yükselişte

Asya-Pasifik hisse senetleri, ABD tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında enflasyonun düştüğünü göstermesinin ardından yatırımcıların Fed'in daha yavaş faiz artırımlarına dönebileceğine dair umutlarını artırmasının ardından çoğunlukla yüksek işlem gördü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, ilk işlem saatinde yüzde 0,28 arttı. Anakara Çin'in Shanghai Composite yüzde 0,27 ve Shenzhen Component yüzde 0,31 yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,81 yükseldi. Kospi yüzde 0,86 yükseldi ve Kosdaq yatay işlem gördü. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0,69 arttı.

Genel trendi tersine çeviren yüzde 1,26 düşüşle Japon Nikkei 225 oldu. Topix yüzde 0.35 düştü.

Çin, günün ilerleyen saatlerinde Aralık ayı ticaret verilerini yayınlayacak.

ABD'de bir gecede, önemli hisse senedi endeksleri ABD'deki en son tüketici fiyat endeksi verisinin ardından yükselişle kapandı. Endeks Aralık ayında yüzde 0,1 düşerek Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü işaret ediyor.

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Asya borsaları yükselişte
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