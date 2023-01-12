Goldman Sachs petrol ve bakır fiyatlarının yükselmesini bekliyor

Goldman Sachs, yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle emtia fiyatlarında sakin bir seyir izlendiğini, ancak tatilin ardından Çin ekonomisinin yeniden açılmasıyla birlikte emtia fiyatlarında bir yukarı hareketin başlayacağını savundu.

Goldman Sachs'ın global emtia araştırma bölümü başkanı Jeff Currie, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, Çin Yeni Yılı tatili sonrasında petrol talebinde büyük bir artış beklediklerini vurguladı.

Currie, Çin ve diğer Asya ekonomilerinin koronavirüs tedbirlerinin getirdiği sınırlamaları tamamen geride bırakmaları halinde 2023 üçüncü çeyrekte Brent petrolünde fiyatın 110 dolar/varile ulaşabileceğini ifade etti.

Haziran ayından bu yana ilk kez 9000 dolar/ton seviyesini aşan bakır fiyatının da 2023 sonuna kadar 11 bin 500 dolar/ton seviyesine ulaşmasının büyük olasılık olduğunu savunan Currie, uzun vadedre bakır fiyatının 15 bin dolar/ton seviyesine çıkabileceğini de vurguladı.