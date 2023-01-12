Britanya konut kredilerinde temerrüde düşme riski ile karşı karşıya

Britanya'nın finans piyasası regülatörü Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), 750 binden fazla hane halkının gelecek 2 yılda mortgagelerinde temerrüde düşme riski ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Borçlanma maliyetlerindeki artışın geri ödemeleri yapılamaz hale getirmekte olduğunu uyarısında bulunan FCA, Haziran 2022 sonu itibariyle 200 binden fazla hane halkının mortgage ödemelerini aksattıklarını vurguladı.

FCA CEO'su Nikhil Rathi yaptığı açıklamada, bu 200 bin hane halkından çoğunun hali hazırda mortgage ödemelerinde binlerce pound geride kaldıklarını belirtirken, 117 bin mortgage kullanıcısının mortgagelerinin yüzde 1,5'inden fazlasını ödeyemediktlerini belirtti.

FCA, maliyetlerin gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasına yükselmesi ile karşı karşıya olan 570 bin hane halkının da gelecek 2 yılda ödemelerinde geri düşme riski bulunduğunu vurguladı.