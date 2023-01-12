Barclays, ABD ekonomisi için ikinci çeyrekte resesyon bekliyor

Barclays, ABD ekonomisi için 2023 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti ancak ikinci çeyrekte ılımlı bir resesyon beklediğini bildirdi.

Barclays dün yayınladığı araştırma notunda 2023 ilk çeyrek için daha önce yüzde 0,0 olan büyüme beklentisini özel tüketimde artışa işaret ederek yüzde 0,5 olarak revize etti.

Tarım dışı istihdam artışının 2022 son çeyrekte gerçekleyen aylık ortalama 241 binden 2023 ilk çeyrekte aylık 100 bin ortalamaya gerileceğini öngören Barclays, imalat sektörü aktivitesindeki düşüşe işaret ederek ikinci çeyrekte ılımlı bir resesyonun başlamasını ve bunun dördüncü çeyreğe kadar devam etmesini beklediğini vurguladı.

Barclays, Fed'in 2023 sonunda faizi yüzde 4,5-4,75 seviyesine indireceği beklentisini tekrarlarken, faizin 2024 sonunda yüzde 3,0-3,25'e kadar gerileyeceğini savundu. Çekirdek enflasyonun ise artan işsizliğin etkisiyle bu yıl sonunda yüzde 3'ün altına düşmesini beklediğini belirtti.