Asya borsaları ABD enflasyon verisi öncesi karışık seyirde

Asya-Pasifik Borsaları, ABD enflasyonuna odaklanırken, endekslerde karışık bir görünüm izlendi.

Ekonomistler, enflasyonun Aralık ayında düşmesini bekliyor, bu da Fed'in önceki faiz oranlarındaki artışların amaçlanan etkilerinin olduğunun sinyalini verebilir.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, ülkenin Kasım ayı ticaret dengesinin açıklanmasının ardından yüzde 1,2 yükseldi.

Nikkei 225 yatay seyrederken Topix yüzde 0,34 yükseldi. Güney Kore'den Kospi yüzde 0,18 yükselirken, Kosdaq kısmi düşüş yaşadı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,73 düşerek daha önceki kazançlarını tersine çevirdi. Anakara Çin'in Shanghai Composite yüzde 0,24 ve Shenzhen Component yüzde 0,077 düştü. Çin'in tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında bir yıl öncesine göre yüzde 1,8 arttı.

Hindistan'ın Aralık ayı enflasyon verileri de açıklanacak.