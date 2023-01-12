Apara Ekonomi ABD'de pandemiden bu yana ilk negatif aylık enflasyon
Giriş Tarihi: 12.1.2023 16:40 Son Güncelleme: 12.1.2023 16:45

ABD'de pandemiden bu yana ilk negatif aylık enflasyon

ABD’de pandemiden bu yana ilk negatif aylık enflasyon

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu. Aralık ayında enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel geldi. Aylıkta negatif enflasyon görülürken, yıllık bazda yüzde 6,5'lik bir gerçekleşme kaydedildi.

ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı.

Aralık'ta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 6,5 olması yönündeydi. Aylık olarak ise fiyatlarda yüzde 0,1'lik düşüş bekleniyordu.

Çekirdek göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,3 arttı. Yıllık olarak ise artış yüzde 5,7 oldu.

ABD'de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.

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ABD'de pandemiden bu yana ilk negatif aylık enflasyon
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